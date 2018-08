O Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB), com sede na Covilhã, considerou hoje que a classificação desta unidade de saúde como centro universitário é "o reconhecimento do trabalho desenvolvido".

"Esta classificação é um reconhecimento do trabalho desenvolvido durante anos pelo CHCB e pelos seus profissionais, junto da Universidade da Beira Interior, enquanto hospital nuclear da Faculdade de Ciências da Saúde", refere o presidente do Conselho de Administração de CHCB, João Casteleiro, citado em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Segundo o referido, no âmbito do decreto-lei número 61/2018, publicado hoje em Diário da República, "o Centro Hospitalar Cova da Beira, E. P. E., passa a denominar-se Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, E. P. E., constituindo-se como centro académico clínico, formalizando o desenvolvimento, de forma integrada, das atividades assistencial, de ensino e de investigação clínica e de translação".

"Este despacho, emitido na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2016, de 11 de abril, cria o quadro legal para a atividade dos centros académicos clínicos e vem normalizar e potenciar a cooperação interinstitucional, já existente, criando uma rede onde a investigação, o conhecimento e a integração entre a componente assistencial e o ensino se formalizem e concretizem", detalha o CHCB, que cita o respetivo decreto-lei.

De acordo com a informação, o diploma também "consagra a possibilidade de os profissionais de saúde de unidades prestadoras de cuidados de saúde integradas em centros académicos clínicos poderem dedicar até 30% do período normal de trabalho semanal a atividades de investigação clínica, de translação e de ensino".

O CHCB lembra igualmente que o diploma hoje aprovado contempla ainda os Centros Hospitalares de S. João, do Porto, de Lisboa Central e de Lisboa Norte, E. P. E., que passam também a ser centros universitários, no âmbito de um projeto-piloto de hospitais universitários, que visam o "avanço e a aplicação do conhecimento e da evidência científica para a melhoria da saúde".

O CHCB integra os hospitais da Covilhã e do Fundão, distrito de Castelo Branco, e é reconhecido como Centro Médico Académico, pela Joint Commission International, desde 2013.