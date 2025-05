O Ministério da Saúde afirmou hoje que Ana Paula Martins, quando foi presidente do Hospital de Santa Maria, “não recebeu nenhum reporte” de anomalias relacionadas com as cirurgias adicionais, salientando que o acompanhamento era feito pelo diretor clínico.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, durante a inauguração da Unidade de Transplante de Medula Óssea e da Maternidade Luis Mendes Graça, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, 21 de abril de 2025. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA Lusa