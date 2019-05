O presidente do conselho de administração do CHTMAD, João Oliveira, disse à agência Lusa que o centro hospitalar “está a crescer, a diferenciar-se” e a tornar-se “mais atrativo” para os profissionais.

As acessibilidades a Vila Real melhoraram também com a abertura do Túnel do Marão, inserido na Autoestrada 4 (A4), precisamente há três anos, aproximando o litoral e esbatendo a desculpa de que é difícil chegar à região.

Com sede social em Vila Real, o CHTMAD agrega ainda os hospitais de Chaves e Lamego e foi várias vezes notícia pela falta de médicos em algumas especialidades e listas de espera elevadas.

João Oliveira disse que, entre 2015 e 2018, período que corresponde ao mandato deste conselho de administração, o CHTMAD conseguiu contratar 65 médicos, o que representou um aumento de 26% e ajudou a colmatar lacunas em algumas especialidades.

Adiantou que se verificou também um aumento de “81 prestadores de serviço” nestes três anos.

Com este reforço da equipa médica foi possível, segundo o responsável, melhorar os tempos de acesso nas urgências, aumentar a produtividade dos blocos operatórios, reduzir algumas listas de espera e tratar mais doentes.

João Oliveira referiu que o CHTMAD possui sete especialidades “mais complicadas” e nas quais os tempos de espera para primeira consulta são mais elevados, nomeadamente Urologia, Dermatologia, Pneumologia, Cirurgia Vascular, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Ortopedia.