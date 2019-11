Na quarta-feira realizou-se uma reunião entre o diretor clínico e todos os chefes de equipa da urgência, “para, com transparência e frontalidade serem objetivados os problemas e perspetivadas as soluções que, a curto prazo mitiguem as dificuldades e a médio/longo prazo tragam a necessária estabilidade e solidez às condições de trabalho e prestação de cuidados”.

O CHULN refere que, nos últimos anos, mercê do envelhecimento da população médica e do progresso das determinações que regulam o exercício da profissão médica, assistiu-se à saída das escalas da Urgência Geral de especialistas e internos das outras especialidades médicas, sendo atualmente as equipas constituídas quase exclusivamente por médicos de Medicina Interna.

Apesar do “relevante esforço” que tem vindo a ser feito no sentido de “reforçar de forma consistente o quadro de Internistas do CHULN, bem patente na atribuição de 13 vagas no último concurso de recrutamento e na prioridade dada também a esta Especialidade para o concurso a ser aberto brevemente a nível nacional, não foi ainda suficiente para compensar as saídas atrás referidas”.

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul refere que as equipas nas escalas da urgência para as noites, madrugadas e fins de semana estão abaixo dos "mínimos recomendados pelo Colégio da Especialidade de Medicina Interna", mas que continuarão a "prestar os melhores cuidados ao seu alcance".