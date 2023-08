Perante então as cerca de um milhão e meio de pessoas, Francisco começou por questionar o que se levaria desta Jornada, respondendo com: "resplandecer, ouvir e não temer".

"Também nós precisamos de alguns lampejos de luz para enfrentar a escuridão da noite, os desafios da vida, os medos que nos inquietam, a escuridão que muitas vezes vemos ao nosso redor. O Evangelho revela-nos que esta luz tem um nome. Esta luz, que veio iluminar o mundo, é Jesus. Ele é a luz que nunca se põe e brilha mesmo durante a noite", assinalou o pontífice, salientando que "precisamos de luz para enfrentar tantos horrores", apelando ao jovens para que estes sejam "luminosos".

"Escutem para não se enganaram no caminho. E não tenham medo. Uma palavra que na bíblia é tão repetida. Estas foram as últimas palavras que na altura da transfiguração Jesus disse aos discípulos: não temam, não tenham medo", disse Francisco, salientando que "resplandecemos quando, acolhendo Jesus, aprendemos a amar como Ele, porque esta é a verdadeira beleza que resplandece: uma vida que arrisca por amor. Com a luz de Jesus, isto é possível. Vós, jovens, podeis amar assim e derrubar certos muros, certos preconceitos, levando ao mundo a luz do amor que salva. Que possais resplandecer sempre deste amor, resplandecer de Jesus, 'luz do mundo'".

A JMJ, o maior evento da Igreja Católica, começou na terça-feira e termina este domingo. Pela primeira vez, realiza-se na capital portuguesa.

O anúncio da escolha de Lisboa foi feito em 27 de janeiro de 2019, na missa de encerramento da JMJ na Cidade do Panamá, pelo prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, Kevin Joseph Farrell. Este dicastério é o organismo do Vaticano que organiza a JMJ com um comité local.

Na mesma ocasião, o Papa Francisco, que presidia à JMJ, escreveu na sua conta no Twitter: “A vocês, queridos jovens, um muito obrigado por #Panama2019. Continuem a caminhar, continuem a viver a fé e a compartilhá-la. Até Lisboa em 2022”.

A JMJ em Lisboa acabou por ser adiada um ano, devido à pandemia de covid-19.

*Com Lusa