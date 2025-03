Segundo a distribuidora elétrica, a situação pior ocorreu pela 01:00, quando 185 mil clientes ficaram sem luz devido aos estragos na rede elétrica, mas o número de instalações afetadas tem vindo progressivamente a ser reduzido e, pelas 14:00, eram 18 mil os clientes que continuavam sem energia.

Os distritos de Leiria e de Coimbra eram os mais afetados nessa altura.

A E-Redes está a utilizar cerca 40 geradores para “minimizar o impacto imediato associado a avarias com reparações mais demoradas”.

Na sequência das previsões de mau tempo, a empresa assegurou que ativou o seu Plano Operacional de Atuação em Crise na quarta-feira, colocando “todo o dispositivo operacional dedicado ao estado de alerta em vigor, em estreita articulação com a Proteção Civil e demais autoridades”.

No terreno estão mobilizados 800 operacionais, acrescentou.

A passagem da depressão Martinho em Portugal continental, com vento, chuva e agitação marítima, provocou um total de 5.800 ocorrências entre as 00:00 de quarta-feira e as 11:00 de hoje, sobretudo queda de árvores, revelou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A maior incidência da depressão foi na área da Grande Lisboa (35%), seguindo-se Setúbal, Porto e Coimbra, provocando 15 pessoas desalojadas e 13 deslocadas.