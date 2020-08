De acordo com dados fornecidos ao Público pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), no mês de maio estavam inscritos cerca de 242 mil doentes na lista de espera para cirurgia. Destes, dois em cada cinco (43%) já tinham ultrapassado o "tempo máximo de resposta garantido", que diz respeito ao tempo de espera clinicamente recomendado face à patologia associada. No total, registam-se já 100 mil pessoas nesta situação.

"A recuperação das listas de espera de cirurgia que se verificou em 2019 — com um aumento na ordem dos 10,4% de cirurgia programada e 27,1% na cirurgia de ambulatório — e que se mantinha crescente até fevereiro, foi bruscamente interrompida devido ao surgimento da pandemia de covid-19", explica a ACSS ao jornal.

No final de julho, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou que Portugal está a "acelerar substancialmente" a recuperação da atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que foi condicionada pela pandemia.

Em declarações à Lusa à margem da apresentação da campanha “Dê Sangue – Ajude a Vida a Vencer”, do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), o governante reconheceu o atraso que afetou consultas, cirurgias, cuidados primários e cuidados diferenciados de saúde, mas notou que o executivo e os profissionais do setor estão a trabalhar intensamente para uma normalização da assistência.

“Temos metas e estamos a cumpri-las e até a acelerar este processo. Isso vai ser muito importante, porque, muitas patologias, nomeadamente diabetes, hipertensão e outras patologias crónicas, tiveram durante este período uma fase menos boa, mas queremos recuperar rapidamente estas consultas e estas cirurgias e é esse esforço que estamos a fazer. Estamos até a acelerar substancialmente acima daquilo que tínhamos previsto”, afirmou.