“Queremos casas que sirvam para morar, bairros onde possamos construir as nossas vidas, e cidades decididas por quem nelas vive”, refere o manifesto.

O manifesto enumera ainda várias reivindicações, como o fim dos despejos e das demolições sem alternativa, a regulação das rendas para criar um teto máximo ou a existência de mais habitação pública de qualidade, à imagem do que existe na Holanda, na Áustria ou em França.

Além disso, a organização quer “usufruir do espaço público e de espaços sociais”, como praças, largos e passeios ao abandono ou concessionados a privados, e pede uma “mudança radical no modelo de governança e de desenvolvimento das cidades”, que, segundo refere, “têm sido planeadas e construídas para o lucro e não para as pessoas que nela vivem”.