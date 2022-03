A cerimónia chegou a estar prevista para 09 de março, depois de não se ter realizado em 2021 devido à evolução da pandemia de covid-19 em Portugal.

A data de 09 de março pressupunha que o novo Governo já estaria em funções, assim como o novo parlamento, mas os problemas com a eleição no círculo eleitoral da Europa, que obrigou a uma repetição da votação e a um adiamento da homologação do resultado das eleições resultou em novo adiamento.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa – que enquanto chefe de Estado é um dos representantes de órgãos de soberania que discursa nesta ocasião solene - já tinha sinalizado no passado fim de semana, no congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), que a cerimónia oficial de abertura do ano judicial decorreria dentro de um mês.

A cerimónia está marcada para as 15:00 no Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa.