"No mesmo espaço comercial em que legitimamente dá as suas opiniões, ele publicita conscientemente boatos e falsidades, e, com a maior das facilidades, vai dizendo uma coisa e o seu contrário ao longo do tempo", aponta o líder da bancada socialista.

Carlos César refere, depois, que tem "cerca de 40 anos de exercício de cargos públicos", dos quais destaca o período em que assumiu as funções de presidente do Governo Regional dos Açores (1996/2012).

"Ao contrário do que sugere Marques Mendes, o meu currículo na política não é o resultado de escrutínios nos aparelhos partidários, mas, para além do meu empenhamento cívico, o resultado de sucessivas e muito expressivas votações dos meus concidadãos eleitores, particularmente desde 1996, sem trocas de favores, nem apoios ancorados na comunicação social. Até nesta última eleição para a Assembleia da República, cuja candidatura liderei, foi a única vez, na história eleitoral desde o 25 de Abril, que o PS ganhou nos Açores quando perdeu a nível nacional em eleições legislativas nacionais", salienta.

O presidente do PS defende, em seguida, que não é o antigo líder do PSD que avalia os seus "méritos ou a falta deles, sejam eles de que natureza forem".

"No que toca à minha participação política futura e às minhas disponibilidades, são coisas que já sabem as pessoas que devem saber e nenhuma delas é Marques Mendes", acrescenta.