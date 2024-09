O IPMA prevê para hoje céu em geral pouco nublado. Vai ser também registada uma pequena descida da temperatura mínima, assim como uma pequena subida da temperatura máxima.

Quanto ao vento fraco, este soprará moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até ao fim da manhã, soprando do quadrante norte na faixa costeira ocidental, em especial a sul do cabo Mondego.

Segundo o IPMA, já também possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal.