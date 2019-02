Catarina Martins, que falava aos jornalistas à margem de uma iniciativa do partido em Lisboa, anunciou que o BE vai apresentar, no parlamento, um projeto de resolução, pedindo ao Governo que "avalie e que retire as suas consequências”, incluindo exonerar Carlos Costa.

"O Bloco de Esquerda vai apresentar um projeto no parlamento para que o Governo avalie a intervenção de Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, quando era administrador executivo da Caixa [Geral de Depósitos] nas decisões sobre aqueles que são os créditos ruinosos da Caixa", detalhou.

Segundo a líder do BE, "sabe-se, pela auditoria da Caixa, que o governador do Banco de Portugal quando era administrador executivo da Caixa esteve em reuniões que aprovaram créditos em que não se cumpriram os critérios do comité de risco".

"E, diz o Banco de Portugal, que não vai avaliar o governador porque não pode. Ora, se o Banco de Portugal não faz o seu trabalho, achamos que o Governo deve fazer o seu trabalho", insistiu.

A auditoria ao banco público, de acordo com Catarina Martins, mostrou que "há administradores executivos que tiveram decisões de dar créditos sem cumprir os critérios do comité de risco, não tiveram a prudência que era necessária".

"Esses administradores, que estiveram nessas reuniões, foram avaliados e estão a ser avaliados pelo Banco de Portugal para saber se podem ou não ter idoneidade para continuar em funções. Alguns, aliás, já foram afastados", destacou.