Em 02 de abril, o antigo revisor oficial de contas da CGD Manuel de Oliveira Rego disse, sem referir diretamente o nome do empresário, que “foi feito um esforço, em termos de aval pessoal dele [Joe Berardo] e da esposa, em termos de coleções de arte”.

No dia seguinte, o antigo presidente do conselho fiscal da CGD Eduardo Paz Ferreira considerou “extremamente difícil” que o banco consiga recuperar as garantias dadas pelo empresário madeirense.

Paz Ferreira considerou o processo de tentativa de recuperação de garantias a Joe Berardo "uma enorme confusão jurídica", que envolve "a Fundação Berardo" e "as ligações com o Estado".

"Se há coisa que [Joe Berardo] sabe fazer é escolher bons advogados", acrescentou Eduardo Paz Ferreira.

O também professor universitário desejou ainda "muito boa sorte" à atual administração da Caixa numa "operação 'kamikaze' para conseguir ir ao 'core' [centro] do senhor Berardo".

De acordo com o Diário de Notícias de 13 de julho de 2017, Joe Berardo deu como garantia dos empréstimos os títulos que tem da Associação Coleção Berardo, mas não é certo que as obras em exposição na Coleção Berardo, em Belém, Lisboa, sejam válidas como garantia, uma vez que não têm registo, e que a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo, envolve, além da Associação Coleção Berardo, o próprio empresário a título individual, o Centro Cultural de Belém e o Estado.

Eduardo Paz Ferreira sugeriu ainda que Berardo era um "cliente totalmente especial e à margem das regras" na CGD.

No entanto, o ex-diretor de grandes empresas da CGD Cabral dos Santos disse que "a Metalgest e a Fundação José Berardo nunca tiveram qualquer tipo de privilégio de tratamento na Caixa, muito menos um tratamento à margem das regras".

O antigo presidente da CGD Carlos Santos Ferreira alinhou pela mesma ideia, dizendo que nunca viu “nada que permitisse concluir que essa pessoa […] tivesse tido tratamento fora das regras”, numa resposta ao deputado Paulo Sá (PCP).

Em 20 de abril, a CGD, BCP e Novo Banco entregaram no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa uma ação executiva para cobrar dívidas de Joe Berardo, de quase 1.000 milhões de euros, executando ainda a Fundação e duas empresas ligadas ao empresário.

A ação para cobrança de uma dívida total de 962.162.180,21 euros tem como executados o empresário José Manuel Rodrigues Berardo (conhecido por Joe Berardo), a Fundação José Berardo - Instituição Particular de Solidariedade Social, a empresa Metalgest- Sociedade de Gestão e a empresa Moagens Associadas, SA.

Um dos objetivos da ação é aceder às obras de arte da Coleção Berardo, sobre a qual o empresário tem um acordo com o Estado pela qual as obras estão em exposição no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, até 2022, não podendo ser vendidas.