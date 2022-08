Através de um comunicado disponibilizado esta manhã, o STEC anunciou esta medida da administração da Caixa Geral de Depósitos, ironizando com os muitos milhões de lucros que o banco anunciou, relativos ao primeiro semestre de 2022.

"O STEC teve conhecimento que a Administração da CGD, após o recente anúncio do vultuoso lucro de 486 milhões, no primeiro semestre de 2022, decidiu cortar ainda mais nos custos e encerrar mais 23 Balcões, no decorrer do corrente mês de agosto, com maior incidência nas regiões de Lisboa e Porto", lê-se no comunicado.

O Sindicato faz também contas ao decréscimo de trabalhadores na Caixa, destacando que "de 2012 a 2022 saíram da CGD mais de 3300".

"Ora, a CGD é um Banco Público, o único Banco Público que temos no país, mas apesar disso e das responsabilidades sociais e económicas que daqui derivam, desde o ano 2012 que a CGD já encerrou mais de 300 Agências em Portugal, um número avassalador, trata-se em muitos casos da entrega de “bandeja” de negócio rentável e lucrativo aos Bancos Privados, perdendo-se com isto centenas, ou mesmo milhares, de clientes Particulares e Empresariais", lê-se.