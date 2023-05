No final de março, a CGD Portugal tinha 5.787 trabalhadores, menos 298 que no final de março de 2022. Em relação ao trimestre anterior, a redução foi de 50.

Em termos de rede comercial, no final de março a CGD contava com 515 agências, espaços Caixa e gabinetes de empresas, menos 27 que no final do primeiro trimestre de 2022, mas mantendo o número do final do último ano.

Até final de março, os custos de estrutura na atividade doméstica foram de 215,9%, mais 1,2% face ao período homólogo de 2021.

De acordo com a CGD, esta subida de 2,6 milhões de euros foi justificada “pela evolução das rubricas gastos gerais administrativos e depreciações e amortizações”.

A CGD anunciou hoje lucros de 285 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 95% que nos primeiros três meses de 2022.