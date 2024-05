A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros de 394,5 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 38,4% do que no mesmo período de 2023, informou hoje o banco público.

A margem financeira (diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) subiu 17% para 716 milhões de euros enquanto as comissões desceram 4,7% para 142 milhões de euros. A operação em Portugal contribuiu com 344 milhões de euros para o lucro e a atividade internacional com 51 milhões de euros. Referente aos lucros de 2023 (1.291 milhões de euros), a CGD irá entregar ao Estado 525 milhões de euros em dividendos no atual trimestre.