O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu no final da reunião a solidariedade total da União Europeia com António Guterres, declarado persona non grata por Israel e um cessar-fogo no Médio Oriente.

Os líderes da União Europeia, reunidos em cimeira europeia em Bruxelas, chegaram a acordo para pedir à Comissão Europeia para apresentar “urgentemente” uma nova proposta de lei sobre migrações, que preveja o reforço dos retornos e das parcerias. “O Conselho Europeu apela a uma ação determinada a todos os níveis para facilitar, aumentar e acelerar os regressos da União Europeia [UE], utilizando todas as políticas, instrumentos e ferramentas pertinentes da União, incluindo a diplomacia, o desenvolvimento, o comércio e os vistos”, referem as conclusões da cimeira europeia, que hoje terminou em Bruxelas após 12 horas de reunião. No documento acordado pelos 27 chefes de Governo e de Estado da União, lê-se também que “o Conselho Europeu convida a Comissão a apresentar urgentemente uma nova proposta de diretiva relativa às migrações”.