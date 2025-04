A composição da delegação deverá ser semelhante à que foi a Paris na quarta-feira.

“A Ucrânia certamente estará presente nessas negociações”, disse o assessor do Gabinete Presidencial ucraniano, Sergey Leshchenko, em declarações relatadas pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

Leshchenko apontou que a equipa de negociação estará presente, mas não anunciou a sua composição, avançando só com alguns nomes.

“Não anunciarei a composição. No entanto, o chefe do Gabinete do Presidente, Andry Yermak, o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa estiveram presentes nas negociações realizadas esta semana em Paris. Portanto, a composição será ajustada se necessário”, disse Leshchenko.

A reunião de Londres foi apresentada como uma oportunidade para avançar em direção a um cessar-fogo e ocorrerá apenas uma semana após a reunião de Paris.

Na capital francesa, o Presidente francês Emmanuel Macron, realizou um almoço de trabalho para discutir, entre outros assuntos, o cessar-fogo na Ucrânia com duas figuras importantes do Governo dos Estados Unidos: Steve Witkoff, enviado especial do Presidente Donald Trump, e Marco Rubio, Secretário de Estado dos EUA.

Autoridades dos governos do Reino Unido e da Alemanha também estiveram presentes nesta última reunião.