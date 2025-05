Antigos membros das Forças Especiais do Reino Unido revelaram à BBC terem sido testemunhas oculares de alegados crimes de guerra cometidos por colegas no Iraque e no Afeganistão.

De acordo com os seus relatos, membros das Forças Especiais do Reino Unido assassinaram pessoas desarmadas enquanto dormiam e a executar detidos algemados, incluindo crianças. "Algemaram um miúdo e dispararam sobre ele", disse um veterano que serviu no Afeganistão."Era claramente uma criança, nem perto da idade de lutar". Assassinar reclusos "tornou-se rotina", disse o veterano. "Revistavam alguém, algemavam e disparavam", antes de cortarem as algemas de plástico usadas para conter as pessoas e "colocar uma pistola" perto do corpo, revelou à BBC. A justiça inglesa está a investigar acusações dos últimos três anos, mas de acordo com estes depoimentos estes procedimentos estenderam-se por "mais de uma década". Refira-se que as Forças Especiais foram enviadas para o Afeganistão para proteger as tropas britânicas dos combatentes e fabricantes de bombas talibãs.