Em declarações aos jornalistas, no final da reunião da Comissão Executiva da CGTP-IN, em Lisboa, o secretário-geral, Arménio Carlos, considerou que o voto dos portugueses determinou a existência uma “correlação de forças na Assembleia da República que, independentemente de algumas alterações, continua a permitir que se possa avançar na resposta concreta aos problemas dos trabalhadores”.

“A expressiva derrota do PSD e do CDS confirma que os trabalhadores e o povo não esqueceram e não querem voltar a ser confrontados com a política de cortes nos salários, pensões e direitos, com o empobrecimento laboral e o questionamento da soberania nacional”, considerou também a central sindical.

Na perspetiva da CGTP, estão reunidas as condições necessárias para que o governo do PS procure encontrar soluções com os partidos à sua esquerda, nomeadamente PCP e Bloco de Esquerda, mas deve demonstrar “sensibilidade para ouvir aqueles que têm outros programas”.

“A CGTP defende o entendimento relativamente a propostas concretas entre o PS e os partidos que estão à sua esquerda”, disse o secretário-geral.