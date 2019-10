Notando que a CGTP está disponível para dialogar e negociar, Arménio Carlos advertiu que o próximo governo não conta com a central sindical para “fazer um diálogo de faz de conta” que depois “não tem consequências nem tem resultados práticos”.

O secretário-geral da CGTP falava aos jornalistas no final de uma reunião, de cerca de uma hora, com o líder do PS e primeiro-ministro indigitado, António Costa, na sede do PS, em Lisboa.

Para Arménio Carlos, que liderou a delegação da CGTP, o futuro da estabilidade do país “está nas mãos do governo” e depende da atenção que o excutivo dê às reivindicações dos sindicatos, frisando que espera que não sejam criadas expectativas que depois saiam defraudadas.