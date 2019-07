“O senhor Presidente tem aqui uma oportunidade de exercer as suas funções enquanto mais alto magistrado da nação no que respeita à garantia do cumprimento e da concretização da Constituição”, disse Arménio Carlos aos jornalistas à saída de uma reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, sobre as alterações ao Código do Trabalho aprovadas no parlamento na semana passada.

Arménio Carlos disse que “acima de tudo o senhor Presidente ouviu, partilhou as preocupações relativamente às questões que se relacionam com eventuais empobrecimentos dos trabalhadores e das jovens gerações, e também referiu e reconheceu que o trabalho é o elemento central para se combater a pobreza e, já agora, para combater as desigualdades”.

“Nós tivemos oportunidade de lhe deixar a nossa apreciação político-sindical mas também o nosso registo do ponto de vista técnico-jurídico, para que os serviços da Presidência o analisem”, disse o líder sindical, esperando que Marcelo Rebelo de Sousa possa “julgar de forma correta” a questão.

Arménio Carlos crê que este é o “momento oportuno” para Belém dar um sinal e acabar com a “impunidade” de aprovar leis “mesmo que essas leis às vezes choquem com a Constituição”, e apelou a que o Presidente “não se deixe condicionar pelas pressões que com certeza está a sentir por parte de várias entidades”.

O secretário-geral da central sindical considera que “há elementos concretos” na nova legislação que estão feridos de constitucionalidade.