Depois de identificadas as situações mais graves que se registam na cidade, e de um trabalho desenvolvido com diversos responsáveis das Associações e Entidades ligadas ao setor, as alterações traçam caminhos concretos para uma melhor gestão e ordenamento do espaço urbano, informa a Câmara Municipal de Lisboa (CML), em comunicado.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, considera “positivo o caminho percorrido até aqui na procura de soluções para um problema com que a cidade se debateu ao longo dos últimos anos. Os muitos excessos obrigam-nos a ter de assumir uma tolerância zero para algumas das zonas que têm sido fortemente massacradas com uma presença desregulada deste tipo de veículos. Defendemos que a autarquia deveria ter outros meios que permitissem controlar a dimensão da operação na cidade e, em concreto, o número máximo de tuktuks que Lisboa suporta para circulação mas, este passo, que entra agora em vigor, vai no caminho correto.”

Para o fiscalizar, a EMEL reforçou o seu contingente com 62 fiscais que passam agora a apoiar as ações de fiscalização da Polícia Municipal de Lisboa que liderará as operações no terreno. No total a EMEL já conta com 280 elementos.

Este corpo de fiscalização vai operar nas ruas de Lisboa, quer em relação à paragem e estacionamento, quer em relação à proibição de circulação em 337 artérias da cidade.

O foco da fiscalização estará nos constrangimentos à circulação de "tuk tuks" e TVDE parados nas vias ou, em especial nas vias BUS ou nas artérias com apenas uma via de circulação por sentido, como é o caso da Av. Almirante Reis. As principais zonas a fiscalizar serão:

Baixa Pombalina

Encosta do Castelo

Nossa Senhora do Monte

Belém

Este trabalho de fiscalização vai apertar o cerco ao incumprimento e acresce às operações da Polícia Municipal que só em 2024 mais do que duplicou o número de ocorrências registadas face a 2023, num total de 3.821 casos.

Quais as principais infrações detetadas?

Estacionamento irregular (cerca de 60% do total das infrações);

Não utilização de cinto de segurança;

Utilização da via BUS;

Transporte de pessoas em número superior ao permitido.

Lista de arruamentos interditos a partir de 1 de abril:

Freguesia de Misericórdia

Rua da Imprensa Nacional

Rua dos Prazeres

Rua Manuel Bernardes

Rua Marcos Portugal

Travessa Cego

Rua Professor Branco Rodrigues

Rua Nova da Piedade

Rua Quintinha

Travessa Santa Teresa

Travessa de São José

Travessa Piedade

Rua de São Marçal

Travessa da Arrochela

Travessa da Peixeira

Rua Pedro Dias

Rua da Paz

Rua da Cruz dos Poiares

Rua Parreiras

Largo de Jesus

Rua Vale

Travessa Convento de Jesus

Rua Academia das Ciências

Travessa do Arco de Jesus

Rua Eduardo Coelho

Travessa da Horta

Travessa da Conceição

Rua Ruben A. Leitão

Travessa da Palmeira

Rua das Adelas

Travessa Piedade

Rua da Palmeira

Rua Cecílio de Sousa

Rua do Jasmim

Praça do Príncipe Real

Travessa Abarracamento de Peniche

Travessa Conde de Soure

Rua Luísa Todi

Travessa Cruz de Soure

Rua Nova do Loureiro

Rua da Vinha

Rua de São Boaventura

Calçada do Tijolo

Calçada do Cabra

Travessa dos Inglesinhos

Rua João Pereira da Rosa

Rua Caetanos

Travessa dos Fiéis de Deus

Travessa André Valente

Travessa Mercês

Rua Luz Soriano

Rua do Trombeta

Rua Atalaia

Rua das Salgadeiras

Rua da Barroca

Rua do Diário de Notícias

Rua do Norte

Rua das Gáveas

Travessa da Espera

Travessa do Poço da Cidade

Travessa da Queimada

Rua do Grémio Lusitano

Travessa da Água da Flor

Travessa da Boa Hora

Travessa da Cara

Travessa de São Pedro

Rua dos Mouros

Rua do Teixeira

Travessa dos Pescadores

Travessa dos Mastros

Rua do Merca-Tudo

Rua da Silva

Rua Caetano Palha

Rua Fresca

Travessa do Oleiro

Travessa do Poço dos Negros

Travessa dos Poiares

Rua de Marcos Marreiros

Rua de João Brás

Travessa do Alcaide

Travessa da Condessa do Rio

Travessa da Hera

Rua da Hera

Rua Marechal Saldanha

Rua Dr. Luís de Almeida Albuquerque

Rua do Almada

Rua de Sol a Santa Catarina

Travessa do Caldeira

Travessa do Terreiro a Santa Catarina

Rua Fernando Tomás

Travessa dos Ferreiros a Santa Catarina

Rua de Santa Catarina

Calçada de Salvador Correia de Sá

Rua dos Cordoeiros

Travessa do Sequeiro

Travessa da Laranjeira

Travessa da Portuguesa

Travessa do Cabral

Rua da Bica de Duarte Melo

Rua Chagas (após Rua da Horta Seca)

Rua da Emenda (após Rua da Horta Seca)

Travessa Guilherme Cossoul

Rua Ataíde

Rua das Flores

Travessa do Carvalho (Praça de São Paulo)

Praça de São Paulo

Travessa de São Paulo

Travessa da Ribeira Nova

Rua Nova do Carvalho

Travessa dos Remolares

Rua Instituto D. Amélia (novo)

Boqueirão dos Ferreiros (novo)

Freguesia de Arroios

Calçada de Sant`Ana (novo)

Travessa da Pena (novo)

Calçada Nova do Colégio (novo)

Rua do Convento da Encarnação (novo)

Travessa do Convento da Encarnação (novo)

Largo do Tabelião (novo)

Rua de Martim Vaz (novo)

Largo de São Domingos (novo)

Calçada do Garcia (novo)

Rua do Arco da Graça (novo)

Rua José António Serrano (novo)

Rua Antero de Quental (novo)

Rua Capitão Renato Batista (novo)

Rua Rafael de Andrade (novo)

Rua Castelinhos (novo)

Rua da Bempostinha (novo)

Regueirão dos Anjos (novo)

Rua Francisco Anjos (novo)

Rua Cavaleiro de Oliveira (novo)

Rua de Moçambique (novo)

Rua da Guiné (novo)

Rua do Zaire (troço norte) (novo)

Rua Newton (novo)

Rua Poeta Milton (novo)

Rua Ilha de São Tomé (novo)

Rua Ilha do Príncipe (novo)

Rua Cidade de Manchester (novo)

Rua Cidade de Cardiff (novo)

Rua de Macau (novo)

Freguesia da Penha de França

Rua Carlos Ribeiro (novo)

Rua Estácio da Veiga (novo)

Rua Martins Sarmento (troço norte) (novo)

Rua Padre Sena de Freitas (novo)

Rua Visconde Juromenha (novo)

Rua Neves Ferreira (novo)

Freguesia das Avenidas Novas

Zona BUS da Alameda Edgar Cardoso (troço sul) (novo)

Topo Sul do Parque Eduardo VII (novo)

Freguesia de Santo António

Rua Gustavo de Matos Sequeira

Rua do Noronha

Travessa do Noronha

Rua do Arco a São Mamede

Rua Maestro Pedro de Freitas Branco

Rua Tenente Raul Cascais

Travessa do Monte do Carmo

Rua Luís Fernandes

Calçada Eng. Miguel Pais

Rua Monte Olivete

Travessa do Salitre (Parque Mayer)

Praça da Alegria (sentido Ascendente)

Rua da Alegria

Rua de Santo António da Glória

Travessa do Fala Só

Largo da Oliveirinha

Rua da Mãe de Água

Rua da Alegria

Travessa do Rosário

Travessa da Conceição da Glória

Calçada do Patriarcal

Rua da Conceição da Glória (último quarteirão)

Travessa da Glória

Rua da Glória

Rua do Salitre (até entroncamento c/ Rua Castilho)

Rua do Vale de Pereiro

Rua Seara Nova

Travessa das Águas Livres

Travessa da Légua da Póvoa

Travessa da Fábrica das Sedas

Travessa da Fábrica dos Pentes

Praça das Amoreiras

Travessa da Fábrica dos Pentes

Travessa das Amoreiras

Rua de São Francisco de Sales

Rua de São Filipe Néri

Calçada Bento da Rocha Cabral

Rua Bernardino Ribeiro

Rua Bernardo Lima

Rua Ferreira Lapa

Rua Barata Salgueiro (após entroncamento c/ Rua Rodrigues Sampaio)

Travessa do Enviado de Inglaterra

Rua de Santa Marta (após entroncamento c/ Rua Alexandre Herculano)

Rua Nogueira e Sousa

Calçada de Santo António

Travessa de Santa Marta

Rua de São José

Rua do Passadiço

Travessa do Despacho

Rua do Prior Coutinho

Travessa das Parreiras

Travessa do Loureiro

Travessa Larga

Rua do Cardal de São José

Rua da Metade

Rua da Caridade

Rua da Esperança do Cardal

Rua do Carrião

Rua da Fé

Rua das Pretas (sentido ascendente)

Rua do Telhal (sentido ascendente)

Calçada do Moinho de Vento

Largo da Anunciada

Rua do Condes

Freguesia de Santa Maria Maior

Largo do Regedor

Travessa do Forno

Rua do Benformoso

Travessa do Benformoso

Rua do Terreirinho (a partir da Calçada da Mouraria)

Calçada Agostinho de Carvalho

Travessa dos Lagares

Rua do Regedor

Calçada do Marquês de Tancos

Largo Atafona

Largo São Cristóvão

Rua da Achada

Rua São Cristóvão

Beco das Farinhas

Largo dos Trigueiros

Calçada de São Lourenço

Rua de São Lourenço

Travessa das Fontainhas

Rua da Fontainhas A São Lourenço

Rua de São Pedro Mártir

Rua das Farinhas

Largo da Rosa

Rua Marquês de Ponte do Lima

Pátio do Coléginho

Rua da Amendoeira

Largo do Contador Mor

Travessa de Santa Luzia

Travessa do Funil

Rua Chão da Feira

Rua de Santa Cruz do Castelo

Castelo

Rua Bartolomeu de Gusmão

Largo Rodrigo de Freitas

Beco dos Fróis

Beco da Lage

Calçada do Menino de Deus

Rua dos Cegos

Travessa da Mata

Beco de Santa Helena

Rua do Salvador

Beco do Garcês

Rua do Castelo Picão

Rua Guilherme Braga

Rua da Regueira

Rua das Escolas Gerais (troço nascente)

Calçada de São Vicente (troço sul)

Largo do Sequeira

Largo do Outeirinho da Amendoeira

Escadinhas do Arco da Dona Rosa

Calçada do Tijolo

Largo de Santo Estevão

Rua de Santo Estevão

Rua do Vigário

Calçada do Forte

Rua dos Remédios

Beco do Espírito Santo

Beco do Melo

Beco do Mexias

Rua de São Miguel

Largo de São Miguel

Beco do Azinhal

Largo do Chafariz de Dentro

Rua de São Pedro

Travessa do Terreiro do Trigo

Travessa de Santo António

Cruzes da Sé

Rua das Canastras

Arco Portas do Mar

Rua Afonso de Albuquerque

Pátio Afonso de Albuquerque

Travessa do Almargem

Rua de João da Praça

Travessa de São João da Praça

Travessa dos Machados

Travessa do Chafariz de El-Rei

Largo do Marquês do Lavradio

Rua do Barão

Rua da Adiça

Rua da Galé

Rua da Judiaria

Rua dos Bacalhoeiros (troço nascente)

Rua dos Armeiros (troço norte)

Rua dos Correeiros

Rua da Prata

Praça da Figueira (zona BUS)

Rua Áurea (troço sul)

Rua da Condessa

Rua do Duque

Rua Henrique Nogueira

Praça do Município

Praça do Comércio

Rua da Alfândega (troço poente)

Rua do Arsenal

Largo do Corpo Santo

Rua Bernardino Costa

Rua da Anchieta

Travessa do Terreirinho (novo)

Travessa dos Lagares (novo)

Largo de São Domingos (novo)

Calçada do Garcia (novo)

Rua do Arco da Graça (novo)

Rua José António Serrano (novo)

Costa do Castelo (novo)

Largo dos Lóios (novo)

Rua de Santiago (novo)

Calçada do Conde de Penafiel (novo)

Rua de São Mamede (novo)

Travessa do Almada (novo)

Largo Trindade Coelho (novo)

Rua Nova da Trindade (troço norte) (novo)

Travessa João de Deus (novo)

Rua da Oliveira ao Carmo (novo)

Rua 1º de Dezembro (troço norte) (novo)

Rua do Crucifixo (novo)

Rua de São Nicolau (troço poente) (novo)

Rua dos Sapateiros (novo)

Rua dos Douradores (exceto acesso a garagem) (novo)

Listagem de arruamentos propostos com horário restringido (19h às 9h)