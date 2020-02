“A solidariedade ativa é feita junto do sindicato mas também junto do Governo, exigindo a intervenção do Executivo — para resolver este problema — e para ver com as empresas como é que vão resolver a situação que está aqui a acontecer”, disse à Lusa a secretária-geral da CGTP.

Isabel Camarinha, assinalou a primeira “ação de rua” como dirigente da central sindical, no piquete de greve dos estivadores do porto de Lisboa que se mantém no Terminal de Alcântara.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística que exige, entre outros pontos, o cumprimento dos acordos e o pagamento de salários em atraso.

“Estamos a demonstrar a nossa solidariedade mas também a transmitir que estamos disponíveis para ações que exijam, de facto, a resolução deste problema gravíssimo que está a acontecer no porto de Lisboa com as empresas de estiva: o não cumprimento dos acordos que foram feitos pelo sindicato, salários em atraso e as tentativas de regresso ao vínculo precário”, sublinhou Isabel Camarinha.

A secretária-geral da CGTP defende igualmente a intervenção da Câmara Municipal de Lisboa porque, afirmou, “o porto de Lisboa faz parte da cidade”.