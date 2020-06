"Se não tiver público, não me parece que tenha qualquer inconveniente, desde que tudo seja controlado com medidas de proteção. Se tiver público pode ser complicado", disse Miguel Guimarães, que falava aos jornalistas após uma visita ao Hospital de São João, no Porto.

Miguel Guimarães sublinhou que "a par dos aviões, os eventos como jogos de futebol não são fáceis de controlar", lembrando que uma prova deste nível necessita de estádios que levam muita gente, no entanto o problema, disse o bastonário, não está no decorrer do jogo apenas na assistência nas bancadas.

"O grande problema não é quando se está dentro do estádio. É nas entradas e nas saídas, nas manifestações de alegria. As pessoas têm uma paixão muito grande pelo futebol, em Portugal e na Europa, e é quase impossível exageros não acontecerem", disse o bastonário.

A UEFA decidiu na quarta-feira que os quartos de final, meias-finais e final decorrerão em eliminatórias de jogo único, entre 12 e 23 de agosto nos Estádios da Luz (Benfica) e José Alvalade (Sporting).