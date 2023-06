Inteligência artificial baseada na tecnologia do ChatGPT vai gerir o atendimento de chamadas para o 112 a partir de 2025 em alturas de congestionamento, de acordo com o que comunicou o Governo esta terça-feira.

A ideia passa, no futuro, por substituir pessoas?

Não. Ou pelo menos foi isso que transmitiu o Governo de António Costa, por intermédio do secretário-geral-adjunto da Administração Interna, António Pombeiro, garantindo que a ideia passa por “reforçar os meios operacionais”.

“O segundo interveniente tem de ser sempre um humano. O sistema nunca leva a chamada até ao final”, assegurou António Pombeiro, esclarecendo que o sistema vai funcionar “só em alturas de maior congestionamento”.

Quando arranca o projeto?

Para já, vai arrancar apenas o projeto piloto.

“Em princípio, se o piloto correr bem, estamos preparados para, a partir de 2025, começarmos a utilizar” o sistema no atendimento de chamadas, disse António Pombeiro.

Em que vai consistir?

A ideia, segundo o responsável do Governo, é “criar um primeiro interface que atende a chamada, avalia que tipo de problema é que se está a tratar e que tipo de reporte” é necessário, mas com “uma resposta em linguagem natural”.

Resumidamente, reduzir os tempos de espera ao telefone, fazendo uma triagem das chamadas.

“Em determinadas situações temos períodos de espera motivados por congestionamento de chamadas, isto quando há incidentes ou eventos que envolvam muita publicidade, muita gente a visualizar o que está a acontecer, toda a gente tem a iniciativa de ligar para o 112”, contextualizou António Pombeiro.

Que outra novidades haverão?

O “novo 112”, que incluirá também a georreferenciação exata de quem telefona para o serviço de emergência, a partir de um telemóvel com Internet. A modernização está a cargo do consórcio Intergraph, o único aceite no concurso público lançado em julho do ano passado. Esta IA também terá a capacidade para a deteção automática da língua, o que vai permitir atender o utente na referida língua, seja ela portuguesa ou não. O número de assistentes virtuais será infinito.