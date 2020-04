O ambiente e os uniformes aparentam o ambiente de um restaurante de luxo mas, na verdade, trata-se da cozinha do Centro de Apoio Integrado de Crianças do centro humanitário de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa, no distrito de Faro.

Um grupo de oitos cozinheiros e ajudantes divide as tarefas para garantirem que, das suas mãos, saem as quase duas centenas de refeições por dia que são servidas às crianças do centro ou devidamente acondicionadas em caixas para serem distribuídas pela Rede de Emergência Alimentar.

A liderar este grupo está o ‘chef’ Rui Silveira, responsável pelo restaurante Vistas, em Vila Nova de Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António, que em 2019 ganhou a sua primeira estrela Michelin.

Entre a preparação da refeição do dia revela à Lusa que o restaurante teve de fechar “por razões óbvias” com a equipa a ficar parada em regime de ‘lay-off’ mas, ao aperceberem-se que “havia pessoas a precisarem de ajuda, toda a equipa “decidiu aderir voluntariamente”, revela. Surgiu o projeto ‘Alimentar a Saúde’.

De início, a intenção era produzir refeições “para o hospital ou vários hospitais”, mediante a necessidade, revela Rui Silveira. Começaram por utilizar a cozinha do restaurante, mas o convite da Cruz Vermelha de Tavira tornou possível “expandir a iniciativa e começar a cozinhar também para as crianças e para famílias desfavorecidas”.

Após a implementação das medidas de combate à pandemia da covid-19, as crianças que frequentavam a creche do centro foram para casa e a cozinha encerrada, mantendo-se apenas a funcionar a Casa de Acolhimento que alberga 18 crianças e adolescentes.