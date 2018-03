O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, considerou que uma das características do pontificado do papa Francisco, que hoje cumpre cinco anos, é a de uma Igreja “em movimento”.

Parolin enfatizou que alegria é a grande característica do pontificado do papa argentino, bem como a misericórdia. "Uma das características do papa Francisco é a de uma Igreja extrovertida, em movimento, por isso continua o convite que o papa fez desde o início de não permanecer imóvel”, de não apelar para o princípio de "sempre ser feito assim para não dar um passo à frente", explicou Parolín numa entrevista ao portal de notícias do Vaticano, Vaticanos. Para o "número dois" do Vaticano, esse "dinamismo que o papa deu e quer dar à Igreja pode ser a causa de julgamentos diferentes e às vezes opostos". Sobre as críticas ao papa, o secretário do Estado do Vaticano, convocado por Francisco quando era núncio na Venezuela, assegura que "é necessário distinguir entre aquelas que são destrutivos, agressivos e verdadeiramente ruins e aquelas que são críticas construtivas". Para Parolin, alegria é uma grande característica do pontificado do papa Francisco, comprovada pelos documentos que Francisco escreveu nestes cinco anos: Evangelii Gaudium, Laudato Si e Amoris Laetita. "Um pensamento que tem alimentado por algum tempo veio à mente: os documentos do papa, ou pelo menos os mais importantes, (...) referem-se à alegria e, talvez, seja a característica fundamental deste pontificado, uma alegria que não nasceu por descuido, mas pelo facto de sermos amados pelo Senhor", descreveu. O "número dois" do Vaticano observou que a outra orientação deste pontificado é misericórdia, isto é, "o amor pessoal e total que Deus tem para cada uma de suas criaturas". Parolin desejou ao papa neste evento que "o Senhor lhe dê vida, saúde, força e coragem para continuar a liderar a Igreja".