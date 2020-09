“Se não estabilizarmos os Balcãs, será muito difícil sermos considerados uma potência geopolítica. Porque ninguém mais o fará. Só os europeus o podem fazer”, salientou o chefe da diplomacia europeia.

Em relação à Rússia, Borrell sugeriu que a UE deveria responder com sanções, pelo envenenamento do opositor Alexei Navalny, com o agente nervoso Novichok, se houver “provas claras” do envolvimento de responsáveis governamentais.

De acordo com Borrell, o caso Navalny está ao mesmo nível do envenenamento no Reino Unido do ex-espião russo Sergei Skripal, em 2018, que levou à imposição de sanções da UE contra quatro oficiais da inteligência militar russa.

Borrell diz, porém, que caberá aos alemães – que identificaram o uso do agente nervoso – decidir se retaliarão pelo caso Navalny — que está hospitalizado na Alemanha – bloqueando o projeto do gasoduto russo-alemão Nord Stream2.