Marco Raduano, reconhecido como um criminoso perigoso na lista dos mais procurados da Europol, foi capturado em Bastia, na ilha francesa da Córsega, disseram as autoridades esta sexta-feira.

Segundo o The Guardian, o homem conseguiu escapar da ala de alta segurança de Nuoro, na Sardenha, ao usar o método tradicional de lençóis com nós para escalar as paredes.

Além da detenção de Raduano, as autoridades apanharam também Gianluigi Troiano, seu cúmplice, perto de Granada, em Espanha.

Raduano é o chefe do clã Gargano, que operava dentro da "quinta máfia", um sindicato criminoso relativamente desconhecido com sede em Foggia, uma província do sul da Puglia italiana.

As autoridades referem que este grupo é uma máfia caracterizada por um alto grau de agressividade e violência, “aquela que alimenta porcos com cadáveres para não deixar rastos. Uma máfia pouco refinada nas suas ações e por isso perigosa”.

O homem cumpria pena de 24 anos de prisão por vários crimes, incluindo envolvimento numa organização criminosa, tráfico de drogas e posse ilegal de armas, informou a Europol.