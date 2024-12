“Depois de entrar na Assembleia Nacional, o então ministro da Defesa Kim Yong-hyu ordenou-me que evacuasse os deputados do salão principal”, disse Kwak Jong-geun, numa reunião com deputados da oposição, noticiou a agência sul-coreana Yonhap.

“Decidi ignorar essa ordem, apesar de saber que se tratava de uma insubordinação, porque, na minha opinião, evacuar os deputados da assembleia era claramente um ato ilegal”, declarou o chefe do comando militar especial.

O tenente explicou também que decidiu não dar munições reais aos soldados da unidade enviada para o parlamento, pois observou “alguns incidentes injustificados” durante o destacamento.

Kwak contou ainda que as primeiras instruções que recebeu do antigo ministro da Defesa após a declaração da lei marcial foram “tomar o controlo da Assembleia Nacional e do pessoal” e “tomar as instalações da Comissão Central de Eleições e estabelecer um perímetro de segurança”.

O comando militar nomeado no âmbito da lei marcial decretada pelo Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, ordenou o envio de cerca de 300 soldados das Forças Especiais para o parlamento com esse objetivo.

O mesmo comando, coordenado por Kim, cuja demissão foi anunciada na quinta-feira, proibiu todas as atividades dos partidos políticos, bem como os protestos e manifestações dos cidadãos, na sequência da declaração do estado de emergência por Yoon, na terça-feira à noite (hora local).

Apesar desta proibição e do destacamento de militares e polícias para bloquear o acesso à Assembleia, 191 deputados conseguiram aceder ao edifício pouco depois da declaração da lei marcial para realizar uma sessão extraordinária e votar a revogação da medida, obrigando Yoon a levantá-la, cerca de seis horas depois de a ter decretado.

Durante as primeiras horas em que a lei marcial esteve em vigor, registaram-se cenas de enorme tensão à volta da Assembleia e nos corredores, onde soldados armados se desentenderam com políticos, funcionários e jornalistas que desafiaram as ordens de evacuação do edifício e até os censuraram por estarem a agir de acordo com o decreto de Yoon.

As observações de Kwak foram repetidas por Lee Sang-hyun, comandante da 1.ª Brigada das Forças Especiais Aerotransportadas, que foi enviada para a Assembleia Nacional na terça-feira, numa entrevista à televisão JTBC.

Lee disse que, quando foi enviado para o parlamento, pensou inicialmente que se tratava de “uma operação antiterrorista” e, quando percebeu que “o alvo eram os civis”, recusou a distribuir munições reais aos soldados, dando ordens para carregar as espingardas às costas e “evitar qualquer conflito com civis”.