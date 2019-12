Numa carta enviada hoje à administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), cerca de um mês depois de terem comunicado que se recusavam a fazer trabalho suplementar, os chefes de cirurgia justificam a medida com a “persistência das atuais, inaceitáveis e degradadas condições de trabalho no serviço de Urgência”.

Em declarações aos jornalistas após um encontro que reuniu vários médicos e o bastonário da Ordem dos Médicos, no hospital de Faro, o diretor do serviço de Cirurgia, Martins dos Santos, disse que esta era “uma posição última”, depois “de várias promessas” de melhoria das condições, sublinhando que há “uma exaustão que põe em causa a qualidade” do serviço prestado.

Aos jornalistas, à margem do encontro, a presidente do Conselho de Administração do CHUA, Ana Paula Gonçalves, disse que caso os cirurgiões avancem com a intenção de não fazer urgências em 01 de janeiro, o serviço será garantido por um conjunto de 12 médicos tarefeiros que já “há muito tempo” que colmatam estas falhas.

Uma das reivindicações dos chefes de equipa expressas na missiva, a que a Lusa teve acesso, é o pagamento idêntico ao dos chamados médicos tarefeiros, uma vez que, “para o mesmo trabalho”, a remuneração “está sujeita a regimes muito díspares”.

Ana Paula Gonçalves, afirmou compreender que os médicos não vejam essa disparidade “com bons olhos”, mas sublinhou que esse não é um problema cuja resolução “esteja na mão” da administração do CHUA, uma vez que “existem regras” diferentes para o pagamento de quem tem vínculo e dos tarefeiros.