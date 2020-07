“Nós tínhamos já feito alguns contactos europeus. Tivemos primeiro uma maior aproximação ao grupo onde está o [partido espanhol] Vox, mas o desenvolvimento dos contactos internacionais aproximou-nos mais, quer do partido de Matteo Salvini, quer da Frente Nacional francesa”, afirmou o líder demissionário do Chega, admitindo ter tido reuniões com membros do ID.

O grupo ID é a quinta força no Parlamento Europeu, com 73 deputados.

Segundo o dirigente, “houve uma proposta formal de adesão” por parte do ID, no “início de junho”, e a direção do Chega quis “ponderar bem as implicações e as consequências”.

Depois dessa ponderação, que foi feita pela direção e também no Conselho Nacional deste fim de semana, o Chega decidiu “que fazia sentido solidificar as relações lá fora”, a nível europeu, e os “documentos já foram assinados e entregues ontem”, quarta-feira, adiantou Ventura.