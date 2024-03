O deputado Diogo Pacheco de Amorim é a proposta do chega para a vice-presidência do parlamento, anunciou o líder do partido, André Ventura.

"A escolha de Diogo Pacheco de Amorim é baseada na experiência política, no reconhecimento de um percurso de vida e também um ajuste de contas com o início da última legislatura, quando a Assembleia da República se juntou para boicotar um nome proposto pelo Chega", referiu André Ventura aos jornalistas. Recorde-se que o PS vai indicar o deputado Marcos Perestrello para a vice-presidência da Assembleia da República, indicou hoje fonte do partido à Lusa enquanto decorre uma reunião do Grupo Parlamentar socialista. Já a AD (Aliança Democrática) avançou com o nome do ex-ministro José Pedro Aguiar-Branco para candidato a presidente da Assembleia da República na XVI legislatura. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram