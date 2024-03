Os dados do Governo italiano indicam que 9.479 migrantes desembarcaram em Itália entre 01 de janeiro e 22 de março deste ano, em comparação com 20.364 migrantes em igual período de 2023, o que corresponde a uma redução de mais de 50%.

No entanto, os dados deste ano são superiores aos do mesmo período de 2022, em que desembarcaram 6.379 migrantes por via marítima, de acordo com o Ministério do Interior da Itália.

Dos 9.479 migrantes registados durante o primeiro trimestre deste ano, 688 são menores estrangeiros desacompanhados, o que representa também uma descida face aos cerca de 2.000 menores identificados no mesmo período de 2023.

Itália, a par de Espanha, Grécia ou Malta, é conhecida como um dos países da “linha da frente” ao nível das chegadas de migrantes irregulares à Europa.

Pela sua proximidade com o norte de África, a pequena ilha italiana de Lampedusa é um dos principais destinos da rota do Mediterrâneo Central, a mais ativa e considerada uma das mais mortíferas do mundo.