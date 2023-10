A depressão Aline tem provocado estragos por todo o país, nomeadamente na zona norte do país. Contudo, a chuva começa também a causar problemas por outros pontos de Portugal, concretamente, para já, na zona Oeste.

A vila da Lourinhã, por exemplo, está praticamente intransitável, com ruas 'fechadas' pelas águas, que em alguns locais chegou a vários centímetros de altura.

créditos: DR

A autarquia, juntamente com a Proteção Civil, está a aconselhar os cidadãos, nomeadamente os que trabalham na vila e nos arredores a permanecerem em casa.

créditos: DR

Refira-se que todos os distritos do continente estão desde as 6h00 desta quinta-feira sob aviso laranja devido à chuva, vento e agitação marítima, e segundo o site da Protecção Civil foram registadas quase 1000 ocorrências até à manhã desta quinta-feira. A região da Área Metropolitana do Porto concentra o maior número de casos.

O IPMA prevê para esta quinta-feira vento de sudoeste, tornando-se gradualmente forte nas regiões Centro e Sul, com rajadas que poderão atingir os 110 quilómetros por hora (km/h), em especial no litoral a sul do Cabo Mondego e incluindo a costa sul do Algarve, e nas serras destas regiões.

O IPMA indica também que localmente poderão ocorrer rajadas pontualmente superiores aos 110 km/h, bem como fenómenos extremos de vento.