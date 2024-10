Cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas hoje em inundações repentinas que danificaram casas e destruíram campos agrícolas no centro do Vietname, dias após a chegada da tempestade tropical Trami, anunciaram as autoridades.

Mais de 300 casas e quase 1.300 hectares de culturas agrícolas foram danificados na província de Quang Binh por torrentes de água lamacenta que atingiram e deixaram isoladas várias comunidades, disse o Governo do Vietname. O nível da água está a descer lentamente, mas vários locais permanecem inundados, acrescentaram as autoridades. A tempestade Trami atingiu o Vietname no domingo, depois de causar pelo menos 110 mortos durante a passagem pelas Filipinas. O Vietname, um dos países do mundo mais vulneráveis às alterações climáticas, é atingido todos os anos, entre junho e novembro, por tempestades tropicais e tufões, que causam regularmente inundações repentinas e deslizamentos de terra mortais. Em setembro, o norte do Vietname foi varrido pelo tufão Yagi, que causou a morte de 345 pessoas e prejuízos avaliados em pelo menos 3,3 mil milhões de dólares (três mil milhões de euros). Os cientistas dizem que as alterações climáticas estão a tornar a estação das chuvas, que atingem o sudeste asiático entre junho e setembro, ainda mais fortes e erráticas.