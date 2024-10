Várias pessoas morreram e pelo menos sete estão desaparecidas na província de Valência, disseram as autoridades, depois de inundações terem varrido automóveis pelas ruas de aldeias no leste e no sul de Espanha.

As autoridades de Valência disseram, na terça-feira à noite, terem encontrado vários mortos em zonas inundadas, mas não avançaram a localização nem um número provisório de vítimas, por ainda não ter sido possível comunicar as mortes aos familiares. A tempestade deixou pelo menos sete desaparecidos, uma em Valência e seis em Letur. Esta localidade do município de Albacete sofreu uma forte inundação, que arrastou dois funcionários municipais dentro de um veículo que ainda não foi encontrado. Dezenas de pessoas ficaram presas pela água em diferentes pontos da província de Valência, incluindo em centros comerciais, veículos, telhados ou árvores, disseram moradores de diferentes localidades. A precipitação na região de Valência foi a mais elevada em 24 horas desde 11 de setembro de 1966, de acordo com dados oficiais. O Governo de Espanha criou uma comissão de crise para monitorizar os efeitos da tempestade na costa mediterrânica e em Albacete, enquanto o rei Felipe VI disse acompanhar “com grande preocupação as consequências devastadoras” das inundações. Um comboio de alta velocidade com quase 300 pessoas a bordo descarrilou na terça-feira perto de Málaga, embora as autoridades ferroviárias tenham dito que ninguém ficou ferido. O serviço ferroviário de alta velocidade entre Valência e Madrid foi interrompido, assim como várias linhas suburbanas. Várias autoestradas foram interditadas e a autoridade aeroportuária indicou que 12 voos foram desviados e dez cancelados no aeroporto de Valência, onde as pistas ficaram inundadas, de acordo com vídeos divulgados nas redes sociais. A capital e vários municípios da província de Valência suspenderam as aulas no dia de hoje, devido à situação meteorológica. O serviço meteorológico espanhol previu mais aguaceiros e tempestades muito fortes até quinta-feira e não descartou a ocorrência de chuvas torrenciais, acompanhadas de granizo e vento forte esta manhã. Espanha sofreu tempestades de outono semelhantes nos últimos anos. O país recuperou um pouco de uma seca severa este ano graças às chuvas. Os cientistas dizem que o aumento dos episódios de condições meteorológicas extremas está provavelmente ligado às alterações climáticas.