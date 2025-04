“Este é um aviso preliminar antes de um ataque”, escreveu o coronel Avichai Adraee na rede social X (antigo Twitter), numa mensagem dirigida à população de várias zonas, incluindo as cidades de Jabalia e Beit Hanoun.

O porta-voz do exército, dirigindo-se à população de língua árabe, acrescentou que “as organizações terroristas estão a regressar às zonas povoadas para disparar misseis” e “para vossa própria segurança, desloquem-se imediatamente para oeste” em direção à cidade de Gaza.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) tinham informado hoje ter intercetado mísseis lançados a partir do norte da Faixa de Gaza em direção à cidade de Sderot, localizada próxima da fronteira com o enclave palestiniano.

Segundo a agência Europa Press, as autoridades militares anunciaram a ativação dos alarmes antiaéreos junto da Faixa de Gaza, após o que fontes do jornal palestiniano “Philastin”, simpatizante do Hamas, confirmaram o lançamento de mísseis em direção a Sderot.

Alguns minutos mais tarde, o exército israelita confirmou nas suas redes sociais que os alertas antiaéreos tinham sido ativados às 21h17 locais (19h17 de Lisboa) e que a força aérea tinha intercetado dois mísseis lançados do norte de Gaza.

Os lançamentos ocorrem depois do reinício da ofensiva israelita contra os islamitas palestinianos do Hamas, numa quebra do acordo de cessar-fogo alcançado em janeiro no âmbito do conflito que já fez mais de 50.500 mortos desde outubro de 2023.