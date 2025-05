Com contrato até junho de 2028, Xabi Alonso torna-se o sucessor de Carlo Ancelotti e volta a uma casa onde foi jogador durante cinco épocas.

De acordo com o Real Madrid, o contrato começa já no próximo dia 1 de junho, para que o novo treinador possa orientar a equipa no Mundial de Clubes.

Xabi Alonso tinha anunciado, há dias, que estava de saída do Bayer Leverkusen.

O novo treinador será apresentado esta segunda-feira, pelas 11h30, na Cidade Real Madrid.

"Xabi Alonso é uma das maiores lendas do Real Madrid e do futebol mundial. Defendeu a nossa camisola em 236 jogos oficiais, entre 2009 e 2014. Durante esse período, conquistou 6 títulos: a 10ª Taça dos Campeões Europeus em Lisboa, 1 Supertaça Europeia, 1 Liga, 2 Taças do Rei e 1 Supertaça de Espanha. (...). Iniciou a sua carreira de treinador nas camadas jovens do Real Madrid, gerindo a equipa Infantil A durante a época 2018-2019, com a qual venceu a Liga e o Torneio dos Campeões", apresenta-o assim o clube.