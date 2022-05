A petrolífera estatal argelina Sonatrach e a petrolídera estatal chinesa Sinopec Oil and Gas Ltd assinaram um acordo, no valor de mais de 450 milhões de euros, para explorar petróleo e gás natural na Argélia.

Segundo a agência de notícias APS, o contrato assinado no sábado e válido por 25 anos prevê a produção de quase 95 milhões de barris de petróleo bruto petróleo na cidade industrial de Zarzaitine. O acordo inclui a renovação de várias unidades de extração de gás natural, bem como a criação de até 12 novos poços. O contrato foi assinado pelo vice-presidente da Sonatrach, Mohamed Slimani, e o diretor geral da Sinopec, Wu Xiuli, na presença do ministro da Energia da Argélia, Mohamed Arkab. "A renovação das reservas de hidrocarbonetos exige uma maior intensificação dos esforços de investigação e exploração, através do recurso a parcerias internacionais, incluindo chinesas, que nos permitam beneficiar de tecnologias e técnicas modernas utilizadas neste setor, partilhando riscos e custos," disse o ministro. Arkab salientou ainda que está a trabalhar em coordenação com a Sonatrach e a Agência Nacional para o Desenvolvimento dos Recursos Hidrocarbonetos argelina para acelerar o lançamento das atividades de extração em Zarzaitine. O anúncio surge numa altura em que a Sonatrach tem também intensificado as suas relações com a petrolífera italiana ENI, para aumentar em 50 por cento o fornecimento de gás natural argelino à Itália.