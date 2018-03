"Apoiamos totalmente as cimeiras entre as coreias e entre a Coreia do Norte e os EUA e esperamos que produzam grandes avanços", afirmou Yang, conselheiro de Estado chinês, em Seul.

Yang Jiechi, que reuniu hoje com a ministra sul-coreana dos Negócios Estrangeiros, expressou satisfação pelo anúncio, na quinta-feira, de uma data para a cimeira entre Kim Jong-un e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

Kim e Moon vão reunir em 27 de abril.

Yang comprometeu-se a continuar a coordenar a situação na península com Seul.

"Fortaleceremos a nossa comunicação com a Coreia do Sul e continuaremos a trabalhar para que se mantenha uma atmosfera favorável na península", afirmou, citado pela agência sul-coreana Yonhap.