Segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, Xi afirmou, durante uma conversa telefónica com o Presidente português, que Pequim quer “promover a cooperação” em áreas como a energia, finanças e construção de infraestruturas.

O Presidente chinês e secretário-geral do Partido Comunista da China apontou ainda para a cooperação em países terceiros, apelando à participação portuguesa na Iniciativa Parceria para o Desenvolvimento de África.

A China tornou-se, ao longo da última década, um dos principais investidores em Portugal, com a compra de 21% da EDP ao Estado pela China Three Gorges, a aquisição de 25% da REN pela estatal chinesa State Grid ou a compra da Fidelidade pelo grupo Fosun.

O país asiático é também o principal parceiro comercial de vários países africanos e um dos maiores investidores no continente.

De acordo com uma nota publicada no site da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado português falou com Jinping, sobre o relacionamento bilateral, Macau e a situação internacional, em particular, no Afeganistão.

"Os dois chefes de Estado tiveram a oportunidade de abordar diferentes temas do relacionamento bilateral, Macau, as relações da União Europeia com a República Popular da China, a pandemia, a situação internacional, e, em particular, o Afeganistão", lê-se na mesma nota.