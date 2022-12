Esta não é a primeira vez que esta ONG denuncia este caso, sendo que no primeiro relatório deu mesmo conta de três dessas esquadras em Portugal.

Agora, no entanto, vão ao detalhe e, neste novo relatório, identificam mais de 100 esquadras por todo o mundo, com Itália em destaque, tendo, de acordo com a ONG, 11 estações desta natureza.

A Safeguard Defenders diz mesmo que em setembro, quando da primeira divulgação, a China teria 54 esquadras em todo o mundo e desde então foram encontradas "evidências de outras 48 delegacias adicionais no exterior".

“Verificámos dados sobre a China e, em abril, encontrámos informações do ministério de informações públicas que revelavam que 210.000 pessoas foram persuadidas a regressarem em apenas um ano”, disse Laura Harth, diretora de campanha da Safeguard Defenders.