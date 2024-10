No início do ano, um chinês foi detido pelo mesmo motivo e foi ainda acusado de espiar o Parlamento Europeu. As autoridades acreditam que os casos estão interligados.

Uma mulher chinesa foi detida em Leipzig, na Alemanha, sob suspeita de passar informações sobre o aeroporto de Leipzig/Halle, que é usado como um importante centro de transporte da indústria de defesa alemã, para a inteligência chinesa. Yaqi X, de 38 anos, trabalhava para uma empresa que prestava serviços de logística no aeroporto e enviava, repetidamente, detalhes sobre voos, passageiros e transportes de carga militar para outra pessoa que trabalhava para os Serviços Secretos da China. Após a sua detenção, o apartamento e o local de trabalho da mulher foram revistados. A BBC News avança que fontes alemãs disseram à emissora pública ARD que a empresa alvo de espionagem era a Rheinmetall, a maior empresa de defesa da Alemanha, que se tem envolvido, fortemente, no fornecimento de armas, veículos blindados e equipamentos militares à Ucrânia. No início do ano, Jian G, com cidadania alemã desde 2002, ano em que chegou ao país, também foi detido pelas mesmas suspeitas. Segundo os promotores alemães, entre agosto de 2023 e fevereiro de 2024, o chinês transmitiu informações sobre o transporte de equipamento militar e pessoas ligadas a uma empresa de armas alemã não identificada até ao momento. O homem, que também trabalhava como assessor de Maximilian Krah, membro do Parlamento Europeu do partido de extrema-direita AfD, da Alemanha, foi despedido, uma vez que foi ainda acusado de espiar o Parlamento Europeu a pedido da China. Agora, as autoridades acreditam que os dois casos de espionagem estão interligados.