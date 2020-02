Y Ping Chow anunciou o convite em declarações à agência Lusa após um breve encontro com duas adjuntas da governante, nas instalações da Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa e referiu que aguarda a marcação de uma data na próxima semana. Questionado sobre a aceitação do convite, afirmou: “Pelo menos não declinaram”.

O objetivo é “acalmar um pouco” os receios de contacto com a comunidade chinesa, devido ao surto do novo coronavírus que eclodiu na China.

O representante da comunidade chinesa em Portugal pediu também ajuda às autoridades portuguesa no envio de máscaras e outro material de proteção para a China, uma vez que está com dificuldades em encontrar fornecedores: “Precisamos de mais máscaras. Neste momento não conseguimos adquirir no mercado”.

A Liga dos Chineses em Portugal está a colaborar com Macau nesta ajuda à população chinesa, acrescentou.