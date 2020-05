O Ministério dos Negócios Estrangeiros cipriota foi informado do incidente e vai emitir um protesto diplomático oficial, indicou Karousos.

As autoridades cipriotas emitem protestos regulares dirigidos à Turquia, que acusam de impedir o acesso dos navios com pavilhão cipriota aos seus portos e a entrada no seu espaço aéreo dos aviões cipriotas.

A República de Chipre impôs em meados de março um estrito confinamento, com recolher obrigatório noturno, e encerrou o comércio não essencial, medidas que foram recentemente aliviadas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 292 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (82.389) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,3 milhões).

Seguem-se o Reino Unido (33.186 mortos, cerca de 230 mil casos), Itália (30.911 mortos, mais de 221 mil casos), Espanha (27.104 mortos, mais de 228 mil casos) e França (26.991 mortos, mais de 178 mil casos).

Por regiões, a Europa soma mais de 159 mil mortos (mais de 1,7 milhões de casos), Estados Unidos e Canadá mais de 87.600 mortos (mais de 1,4 milhões de casos), América Latina e Caribe mais de 23 mil mortos (mais de 402 mil casos), Ásia mais de 11 mil mortos (mais de 316 mil casos), Médio Oriente mais de 7.700 mortos (mais de 2419 mil casos), África mais de 2.400 mortos (quase 70 mil casos) e Oceânia com 126 mortos (mais de 8.300 casos).