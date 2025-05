O líder do PS considerou hoje que a forma de a AD lidar com uma crise é cortar em salários e pensões e disse não perceber a confiança do primeiro-ministro, porque parte para esta campanha com “maus resultados” económicos.

“Não percebo sequer qual é a confiança, porque [a AD] parte para esta campanha com maus resultados, com maus resultados desde logo na economia e vocês sabem, sabemos todos, o que é que acontece quando nós temos uma crise económica e financeira”, afirmou Pedro Nuno Santos, que falava no Teatro Jordão, no final de uma pequena arruada em Guimarães, distrito de Braga. E acusou: - “Quando é a AD a governar a forma deles lidarem com a crise é cortar, cortar nos salários, cortar nas pensões, cortar na despesa social. Foi isso que eles fizeram na última crise que nós tivemos em Portugal”. Pedro Nuno Santos insistiu que Luís Montenegro acaba a governação de um ano “com a economia a cair” e “a saúde pior do que estava”. “E vocês sabem o que é que significa quando uma economia começa a cair. Quando uma economia começa a cair isso quer dizer que as nossas empresas estão a vender menos, quando as empresas estão a vender menos não estão a faturar, é uma questão de tempo para que se comece a refletir nos trabalhadores, nos seus salários, nos seus empregos”, concluiu.