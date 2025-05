No Parque da Liberdade, na Galeria Municipal Artur Bual e na Bedeteca da Amadora, o festival regressa, com algumas novidades: o horário das sessões de autógrafos vai ser alargado e vai existir uma “Hora da BD” com descontos na compra de livros.

De acordo com a Câmara Municipal da Amadora, no distrito de Lisboa, vão ainda ser assinalados os 150 anos de Zé Povinho, os 85 anos de Spirit, os 75 de Peanuts e o 65.º aniversário da Liga da Justiça.

O AmadoraBD vai ainda receber exposições dos mais recentes trabalhos de Cy, Bea Lema e Zeina Abirached, enquanto, na Galeria Municipal Artur Bual, “estarão patentes duas exposições retrospetivas de Alice Geirinhas e Diniz Conefrey, ficando a Bedeteca reservada para o álbum vencedor do Prémio Revelação na edição de 2024 dos Prémios de Banda Desenhada da Amadora: ‘Amor’, de Filipa Beleza”.

Já a ilustração original do festival vai ser criada por Jorge Coelho, vencedor do prémio de Melhor Banda Desenhada de Autor Português em 2024 com “O Grande Gatsby – A Novela Gráfica Definitiva”.

O AmadoraBD foi criado em 1990 e “reúne autores, editores, agentes e colecionadores de diferentes nacionalidades em sessões de autógrafos, exposições, lançamentos, oficinas e apresentações”.

O evento inclui também os prémios de Banda Desenhada da Amadora.