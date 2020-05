Chipre, que até hoje contabilizou 898 casos confirmados de covid-19 e 16 mortes, impôs a proibição dos voos comerciais a 21 de março passado, autorizando apenas os de carga, de repatriamento e humanitários.

O Governo cipriota acredita que os aeroportos do país poderão reabrir totalmente ao tráfego aéreo a partir de 09 de junho próximo, dependendo da evolução da pandemia do novo coronavírus, tanto interna como externamente.

As autoridades locais estão a analisar planos para trazer para a ilha os milhares de turistas que normalmente passam as férias de verão em Chipre, tendo em conta que as receitas do setor representam 13% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Altos responsáveis do Ministério do Turismo cipriota estimam que a ilha mediterrânica possa registar este ano uma queda de 60% no fluxo de turistas, perspetiva que consideram “conservadora”.

O diretor da Associação dos Hoteleiros cipriotas, Haris Loizides, em declarações à estação de televisão privada SIGMA, salientou hoje que, graças aos “grandes esforços” feitos no país para limitar a propagação do novo coronavírus, Chipre está “bem alto” na lista de destinos que outros países e companhias aéreas veem como uma “escolha popular” para as férias do verão.

No entanto, acrescentou, o ambiente de negócios em Chipre permanece “incerto”, uma vez que os dois principais mercados, Reino Unidos e Rússia, ainda estão a debater-se com um grande número de novos casos de covid-19.